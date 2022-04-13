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    Думки вголос

    Росія остаточно поставила себе поза законом

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

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    Генерал Олександр Дворніков, який командує силами російського вторгнення на Україні налаштований на терор проти мирних жителів - Росія остаточно поставила себе поза законом
    Генерал Олександр Дворніков, який командує силами російського вторгнення на Україні налаштований на терор проти мирних жителів
    фото з відкритих джерел

    Маріупольський слід «сирійського м'ясника»

    11 квітня 2022 року стане ще однією віхою російсько-української війни. Цього дня російські загарбники застосували отруйні речовини проти захисників Маріуполя та мирних мешканців. Застосувавши зброю масового знищення, Росія остаточно поставила себе поза законом.

    Показово, що «прес-секретар народної міліції» так званої ДНР Едуард Басурін вдень 11 квітня встиг заявити, що з захисниками Маріуполя на території «Азовсталі» «мають розібратися хімічні війська». Зрозуміло, що російські. Очевидно, що наказ застосувати отруйні речовини віддав російський генерал Алєксандр Дворніков, якого вже кілька років називають «сирійським м'ясником».

    Він провів у Сирії на чолі російського угруповання менше року – з вересня 2015 по липень 2016 року. Перебування Дворнікова запам'яталося масованими бомбардуваннями стратегічною авіацією мирних кварталів та застосуванням бойових отруйних речовин. Путін нагородив Дворнікова званням Героя Росії. Запам'ятайте цей факт.

    На початку квітня 2022 року Дворніков очолив російське угруповання в Україні, яке не зуміло добитися жодного помітного успіху за шість тижнів війни

    11 квітня міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров заявив, що його країна не припинятиме бойових дій на час переговорів з українською стороною.

    Українська та західні розвідки зафіксували накопичення на окупованому Донбасі російських сил, які намагатимуться ближчими днями встановити контроль над Донецькою та Луганською областями. Застосування отруйних речовин повинне зламати волю до опору захисників Маріуполя, під час подальшого наступу російських загарбників не можна виключати застосування тактичної ядерної зброї – погрози на цю тему з Кремля неодноразово звучали.

    Прагнення росіян захопити Маріуполь зрозуміле: вони намагаються не лише завдати поразки українським військам, але і звільнити переважаючі сили противника, які стримуються захисниками Сталевого Міста.

    Загарбники поспішають, бо Путін хоче успіхів до 9 травня, прагнучи зміцнити російські позиції на переговорах з Україною

    Тому він і пустив вперед «сирійського м'ясника», який залишає кривавий слід на землі Донбасу. В результаті під загрозою опинилися 150 тисяч життів цивільних мешканців Маріуполя, яким російські окупанти не дозволяють залишити межі міста.

    Джозеф Байден кілька тижнів тому обіцяв «серйозну реакцію» на можливе застосування Росією хімічної\ зброї. І Україна має наполягати, що російський дефолт, про який оголосила компанія Standart&Poor`s не є такою реакцією. Потрібні нові санкції та нова потужна зброя для України. І «сирійського м'ясника», і кремлівського диктатора необхідно зупинити.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь росія окупанти Джозеф Байден зброя війна путін наказ Україна окупація #stoprussia хімічна зброя
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    Росія остаточно поставила себе поза законом