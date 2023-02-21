Оборона Бахмута: аналітики ISW оцінили стратегію України

Українські війська продовжують готуватися до контрнаступу найближчим часом

Україна має потенціал відновити ініціативу на полі бою у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу і готуються до контрнаступу найближчим часом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що резидент України Володимир Зеленський 20 лютого заявив, що Україна продовжить захищати Бахмут, але «не будь-якою ціною».

В ISW звернули увагу на заяви Зеленського і міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що українські війська продовжують готуватися до контрнаступу найближчим часом.

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На думку аналітиків, заяви Зеленського та Резнікова, ймовірно, є прямою відповіддю представникам оборони США, які нещодавно висловили стурбованість здатністю України захистити Бахмут, водночас проводячи контрнаступальні операції.

«ISW продовжує оцінювати, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх, і Зеленський, ймовірно, пом’якшив позицію своєї адміністрації щодо Бахмута, щоб піти на обмежену риторичну поступку офіційним особам США. Давно було зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи побачити велику кількість українських військ в оточенні міста, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною стратегії Києва», – вважають аналітики.

Також, на їх думку, заява члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, що Росія має «всі боєздатні підрозділи на лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, частково в Запорізькій області», підтвердили оцінку, що Росія не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.

«Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу», – зазначили аналітики.

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Ключові висновки ISW:

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