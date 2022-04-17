Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 17 квітня

Активні бої ідуть в Ізюмському напрямку; жителів Лозової та Барвінкового закликають евакуюватися

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині. Такі дані станом на 08:00 годину 17 квітня надають обласні військові адміністрації.

Харківщина: ситуація в області стабільно важка – активні бої ідуть в Ізюмському напрямку; жителів Лозової та Барвінкового закликають активізуватися із евакуацією.

Усього за добу було понад двадцять ударів окупантів із РСЗВ, артилерії та один ракетний удар.

Луганщина: вчора, окрім пошкоджених протягом дня інфраструктурних об'єктів, – чергові потрапляння у Лисичанську лікарню та НПЗ. Уночі – потужний обстріл житлових кварталів Сєвєродонецька, зранку — артобстріл Кремінної, щонайменше одну людину поранено. Позиційні бої у Попасній та Рубіжному.

Донеччина: протягом ночі русня здійснила спроби наступу поблизу Мар'їнки і Красногорівки. Безуспішні. У Мар'їнці внаслідок обстрілу одна цивільна людина загинула.

Обстріли: Авдіївка, Торецька та Очеретинська громади. Є руйнування інфраструктурних об'єктів.

Маріуполь – без змін.

Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області, також обстріли було чути у Херсоні. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація загострюється.

Миколаївщина. Вночі лунала повітряна тривога. Зранку у Миколаєві чутно було вибух. Деталі з'ясовуються. Протягом дня також окупантами обстрілювалися райони області.

Нагадаємо, розпочалася п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.

Також у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

Напередодні Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

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