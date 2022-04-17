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    Події в Україні

    Російські контрактники тікають з військових полігонів, щоб не воювати в Україні

    Росіяни не бажають брати участь у &laquo;спеціальній військовій операції&raquo; - Російські контрактники тікають з військових полігонів, щоб не воювати в Україні
    Росіяни не бажають брати участь у «спеціальній військовій операції»
    фото з відкритих джерел

    У квітні польові табори самовільно залишили 50 контрактників

    Усе більше військовослужбовців РФ не хочуть воювати в Україні. Є навіть такі, що тікають просто з військових полігонів. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

    «У зв'язку з небажанням брати участь у «спеціальній військовій операції» на території України, у квітні військовослужбовцями за контрактом було здійснено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів, які тимчасово розташовані на полігонах Західного військового округу.

    На сьогоднішній день військовій комендатурі не вдалося розшукати і затримати нікого з військовослужбовців, які самовільно залишили табір», – повідомив журналіст.

    Нагадаємо, попри перевагу агресора в живій силі та техніці, Україна за першу добу вторгнення завдала Росії більших втрат, ніж вісім років війни у Сирії.

    Також президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабної війни. За словами президента, на війні з Росією загинули 2 500 – 3 000 українських військових.

    Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу.

    Крім того, стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст табір окупація #stoprussia
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    Російські контрактники тікають з військових полігонів, щоб не воювати в Україні