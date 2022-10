Під шквальним вогнем. Міноборони показало відео з українських позицій під Бахмутом

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області. Відповідне відео відомство опублікувало у Twitter.

«Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів», – йдеться у повідомленні.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb