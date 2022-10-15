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Під шквальним вогнем. Міноборони показало відео з українських позицій під Бахмутом

Альона Боженко
glavcom.ua
Під шквальним вогнем. Міноборони показало відео з українських позицій під Бахмутом
Міноборони показало відео з позицій наших військових під Бахмутом
скріншот

Міноборони зауважує, що українська піхота кілька місяців утримує позиції під інтенсивними обстрілами окупантів

У Міністерстві оборони показали відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області. Відповідне відео відомство опублікувало у Twitter.

«Ні, це не кадри з нового фільму Сема Мендеса про битву під Верденом, або на Соммі. Йдеться про окопи у Бахмута Донецької області, які українська піхота кілька місяців утримує під шквальним вогнем окупантів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває двісті тридцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

 

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