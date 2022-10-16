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ЗСУ відбили атаки ворога поблизу восьми населених пунктів, – Генштаб

Дар'я Самборська
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки ворога поблизу восьми населених пунктів, – Генштаб
ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх фронтах
фото з відкритих джерел

Противник 15 жовтня завдав п'ять ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил. 

Де атакували окупанти

Минулої доби противник завдав п'ять ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника були в районах більш ніж 30 населених пунктів. Це Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка – Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Є загроза завдання ракетних та авіаударів, застосування ударних безпілотників Shahed-136 з Білорусі.

На інших напрямках противник стріляв:

  • на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні безпілотники;
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;
  • на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них – Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Удари Збройних сил України

Наша авіація завдала 32 удари – уразила 24 райони зосередження озброєння та військової техніки, вісім позицій зенітно-ракетних комплексів. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили шість дронів та один вертоліт ворога. Ракетні війська й артилерія уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, сім об’єктів протиповітряної оборони противника та інші військові цілі.

Де ЗСУ нищили окупантів

Є уточнена інформація щодо результатів вогневого ураження. Внаслідок точкових ударів нашої артилерії в Марфополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В Пологах – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено сім одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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Теги: ВСУ Генштаб

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