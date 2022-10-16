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Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна
Головні новини ночі 16 жовтня
фото ілюстративне

За взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) оголошено винагороду у $50 тисяч

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 16 жовтня. Найголовніше: Маск ухвалив рішення щодо фінансування Starlink для України, а українські активісти оголосили винагороду за взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Що вирішив Маск щодо Starlink для України?

Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна фото 1

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що все-таки продовжить фінансувати Starlink для України.

«Чорт з ним... попри те, що Starlink досі втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України», – заявив він.

Винагорода за Гіркіна

Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна фото 2

У суботу, 15 жовтня, активіст Сергій Стерненко та фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя оголосили винагороду у розмірі $20 тисяч за взяття в полон колишнього ватажка «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який, ймовірно, відправився на війну в Україну.

Проте згодом до них доєдналися письменник Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай і сума збільшилася ще на $30 тисяч. Таким чином за живого полоненого Гіркіна обіцяють вже $50 тисяч.

Після активної підтримки флешмобу Стерненко жартома підсумував, що такими темпами Гіркіна українцям здадуть буряти.

«Відчуваю, що нам у багажнику його можуть привезти буряти», – підсумував Стерненко.

Стрілянина у військовій частині Бєлгородської області

Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна фото 3

Невідомий сьогодні, 15 жовтня, відкрив стрілянину в одній із військових частин Бєлгородської області Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Стрілянина сталася на полігоні у селищі Солоті. На цьому полігоні раніше знаходилося понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправлення під Лиман. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на бойові позиції.

За офіційною версією Міноборони РФ, на полігоні Західного військового округу в Бєлгородській області двома громадянами однієї з країн СНД здійснено терористичний акт. На заняттях із добровольцями терористи обстріляли особовий склад підрозділу. В результаті 11 людей загинули, 15 постраждали. Вогнем у відповідь знищені двоє стрільців.

Втрати ворога на півдні

Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна фото 4

Впродовж доби українські військові завдали ударів по зосередженню живої сили ворога та техніки на півдні. 

Підтверджені втрати ворога складають – 14 рашистів, три самохідні артустановки, гаубиця «Мста-Б», станція радіоелектронної боротьби. Пошкоджено 8 одиниць техніки, серед яких дві самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк та авто-бронетехніка.

«Два «Орлани-10» знищено нашими пильнувальниками небесного порядку при спробі розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра», – повідомили військові.

Плани Путіна щодо повторного нападу на Київ

Головне за ніч: фінансування Starlink для України та полювання на Гіркіна фото 5

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що близько 20-30 тис. військових РФ достатньо для повторного нападу на Київ. 

Проте за словами Арестовича, ймовірно, у разі повторного наступу на Київ відбудеться «травма Чорнобаївки» і в окупанти змушені будуть відступати. Зауважимо, що на Чорнобаївка Херсонщині стала символом українського спротиву.

«Але швидше повториться травма Чорнобаївки. Просто протягом кількох днів станеться багато разів Чорнобаївка, і на цьому все закінчиться», – переконаний радник.

Арестович також зазначив, що в окупантів залишилося лише 25% арсеналу ракет. 

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