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Росія продовжує проводити масову насильницьку депортацію українців, – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія продовжує проводити масову насильницьку депортацію українців, – ISW
Рашисти примусово вивозять українців з окупованих території
фото ілюстративне

«Російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток»

Окупанти продовжують проводити масову насильницьку депортацію українців, що, ймовірно, є цілеспрямованою кампанією етнічних чисток на додаток до явних порушень Конвенції про запобігання злочину геноциду. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту звернули увагу на заяву віцепрем'єр-міністра Росії Марата Хуснулліна про те, що «кілька тисяч» дітей з Херсонської області «вже перебувають в інших регіонах Росії, відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах». 

Також вони зазначили, що російська влада відкрито визнала, що передача дітей з окупованих територій України на усиновлення до російських сімей – може бути порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

«Російська влада може брати участь у ширшій кампанії етнічних чисток шляхом депопуляції української території шляхом депортацій і повторного заселення українських міст імпортованими російськими громадянами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомляв, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації. За словами Орлова, дітей вивозять «на відпочинок» до Краснодарського краю Росії

Також повідомлялося, що росіяни вивезли у невідомому напрямку на вантажівках українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з його країною. Вони намагалися евакуюватися в ЄС через територію Росії.

Теги: окупанти діти депортація росіяни

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