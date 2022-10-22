Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті
Окупанти заклали вибухівку на дамбі
фото: glavcom.ua

Росія звинуватить Україну в атаці на дамбу

Розпочався відхід російських окупаційних військ із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжити це відведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть мати проблеми з відходом у належному порядку, якщо українські сили вирішать атакувати. 

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що окупанти спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області. 

«Російські сили майже напевно звинуватять Україну в атаці на дамбу… Україна не має жодного матеріального інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст і звільнити сотні тисяч людей, пошкодивши і без того незначне електропостачання України. Проте Росія має всі підстави намагатися прикрити свої сили, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам потрібно буде перетнути, щоб продовжити контрнаступ», - йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики також зазначають, що будь-які заяви про те, що російські війська не будуть підривати дамбу через побоювання щодо водопостачання Криму, є абсурдними. «Російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не за воду, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить захистити Крим і не дасть українським військам потрапити в зону дії артилерії півострова. Російські керівники можуть вважати, що підривання дамби дозволить їм зберегти цю буферну зону», - пояснює ISW.

Також аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін висуває перед Росією умови для продовження тривалої війни в Україні, а не врегулювання шляхом переговорів.

«Інформаційні умови, які Кремль поставив для того, щоб уможливити виведення Херсона, підготовка до прориву дамби, підготовка до додаткової мобілізації та призову – все це свідчить про те, що Путін не шукає відступів у найближчій перспективі. Натомість він створює умови для покращення боєздатності Росії протягом зими та до 2023 року», - зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW за 21 жовтня:

  • Російські та українські джерела повідомляли про бої на північний схід від Харкова вздовж міжнародного кордону, на лінії фронту Сватове - Кремінна та на захід від Лисичанська.
  • Українські військові зробили обмежений огляд ситуації на передовій.
  • Південне оперативне командування Збройних сил України наголошує, що російські війська використовують українських цивільних як живий щит під час транспортування військової техніки через Дніпро, а російські джерела оприлюднили кадри, на яких видно чергу мирних жителів, які очікують переправи з Херсона.
  • Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області та регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Миколаївській області.
  • Російська влада намагається зберегти фасад стійкої та потужної логістики на півдні України, одночасно прискорюючи заходи для компенсації атаки на Керченському мосту.
  • Розбіжності між регіональними російськими чиновниками, міністерством оборони Росії та військовими комісаріатами, а також російським цивільним населенням, яке залучає мобілізацію, ймовірно, посиляться в найближчі місяці.
  • Російська влада перешкоджає українцям у Росії виїжджати з РФ через складні вимоги щодо прописки та дозволу на перетин міжнародних кордонів.
  • Російська окупаційна влада продовжила масове примусове виселення мирного населення із західного берега Дніпра під виглядом «евакуації» мирного населення.
Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті фото 1

Як повідомлялося, на тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.

Теги: Херсонщина росія війна теракт Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готує теракт на Каховській ГЕС
Теракт на Каховській ГЕС прирівнюватиметься до застосування зброї масового ураження, – звернення Зеленського
20 жовтня, 22:54
Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС
Замінування Каховської ГЕС: розвідка розкрила подробиці
Вчора, 13:10
Окупанти заклали вибухівку на опорах та шлюзах 
Замінування Каховської ГЕС: Україна вимагає направити на об'єкт міжнародну місію 
Вчора, 18:55

Події в Україні

Окупанти готують Херсон до вуличних боїв
Окупанти готують Херсон до вуличних боїв
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі
Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв біля берегів України
Росія збільшила кількість ракетоносіїв біля берегів України
ЗСУ знищили три склади боєприпасів і системи ППО окупантів на півдні
ЗСУ знищили три склади боєприпасів і системи ППО окупантів на півдні
Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті
Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
«Як справи у Бахмуті?» Маск поставив на місце соратника Путіна після жарту про Трасс
82K
Чіплявся за солдата. Путін спантеличив поведінкою на полігоні
21K
«Чий Крим?». Митрополит Павло повернувся в Україну та потрапив у скандал
20K
Україна розізлила британців мемом про Бориса Джонсона
17K
«Має зникнути взагалі». Данілов різко висловився про російську мову
15K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні

Новини

Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21
Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
20 жовтня, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
20 жовтня, 07:16

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту