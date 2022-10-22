Підрив Каховської ГЕС. Аналітики ISW назвали цілі окупантів у теракті

Росія звинуватить Україну в атаці на дамбу

Розпочався відхід російських окупаційних військ із західної частини Херсонської області. Російські сили, ймовірно, мають намір продовжити це відведення протягом наступних кількох тижнів, але можуть мати проблеми з відходом у належному порядку, якщо українські сили вирішать атакувати.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що окупанти спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області.

«Російські сили майже напевно звинуватять Україну в атаці на дамбу… Україна не має жодного матеріального інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст і звільнити сотні тисяч людей, пошкодивши і без того незначне електропостачання України. Проте Росія має всі підстави намагатися прикрити свої сили, що відступають, і розширити річку Дніпро, яку українським військам потрібно буде перетнути, щоб продовжити контрнаступ», - йдеться у матеріалі ISW.

Аналітики також зазначають, що будь-які заяви про те, що російські війська не будуть підривати дамбу через побоювання щодо водопостачання Криму, є абсурдними. «Російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не за воду, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить захистити Крим і не дасть українським військам потрапити в зону дії артилерії півострова. Російські керівники можуть вважати, що підривання дамби дозволить їм зберегти цю буферну зону», - пояснює ISW.

Також аналітики звертають увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін висуває перед Росією умови для продовження тривалої війни в Україні, а не врегулювання шляхом переговорів.

«Інформаційні умови, які Кремль поставив для того, щоб уможливити виведення Херсона, підготовка до прориву дамби, підготовка до додаткової мобілізації та призову – все це свідчить про те, що Путін не шукає відступів у найближчій перспективі. Натомість він створює умови для покращення боєздатності Росії протягом зими та до 2023 року», - зазначили аналітики.

Ключові висновки ISW за 21 жовтня:

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