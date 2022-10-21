Замінування Каховської ГЕС: Україна вимагає направити на об'єкт міжнародну місію 

Теракт на ГЕС може спричинити тисячі жертв та затопити десятки населених пунктів

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС», – зазначив він.

За його словами, такий теракт може спричинити тисячі жертв та затопити десятки населених пунктів.

«Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом із українським персоналом», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, за даними української розвідки, росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні, а зараз встановлюють вибухівку на опорах та шлюзах.

Як вважають західні аналітики, росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати дамбу та звинуватити в цьому Україну.

«На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон», – зазначає розвідка.

Крім того, повідомляється, що масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.