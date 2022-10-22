Обстріл Нікополя: понівечено газогони та 20 будинків

Майже тисяча родин у місті лишилася без світла

У ніч проти суботи, 22 жовтня, окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Попередньо, людей не зачепило.

Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Обірвані лінії електропередач. Майже тисяча родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

Нагадаємо, Ууніч проти неділі, 16 жовтня, рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії дві громади Дніпропетровщини – Нікопольську та Марганецьку.