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Обстріл Нікополя: понівечено газогони та 20 будинків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обстріл Нікополя: понівечено газогони та 20 будинків
Наслідки нічного удару по Нікополю
фото: Валентин Резніченко/Telegram

Майже тисяча родин у місті лишилася без світла

У ніч проти суботи, 22 жовтня, окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Попередньо, людей не зачепило.

Обстріл Нікополя: понівечено газогони та 20 будинків фото 1

Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Обстріл Нікополя: понівечено газогони та 20 будинків фото 2

Обірвані лінії електропередач. Майже тисяча родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі.

Нагадаємо, Ууніч проти неділі, 16 жовтня, рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії дві громади Дніпропетровщини – Нікопольську та Марганецьку. 

 

 

Теги: ворог окупанти рашисти

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