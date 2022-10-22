Обстріл Нікополя: понівечено газогони та 20 будинків
Майже тисяча родин у місті лишилася без світла
У ніч проти суботи, 22 жовтня, окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Попередньо, людей не зачепило.
Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.
Обірвані лінії електропередач. Майже тисяча родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі.
Нагадаємо, Ууніч проти неділі, 16 жовтня, рашисти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії дві громади Дніпропетровщини – Нікопольську та Марганецьку.
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