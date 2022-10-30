Рекордний день: за добу ЗСУ знищили майже тисячу окупантів

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках

За минулу добу, 29 жовтня, українські захисники ліквідували близько 950 рашистів. Від початку повномасштабної війни втрати російських загарбників складають приблизно 71200 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 жовтня орієнтовно склали:

танків ‒ 2672 (+13) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од.,

артилерійських систем – 1724 (+16) од.,

РСЗВ – 383 (+3) од.,

засобів ППО ‒ 197 (+2) од.,

літаків – 274 (+1) од.,

гелікоптерів – 252 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6) од.,

крилатих ракет ‒ 352 (+1) од.,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од.,

спеціальної техніки ‒ 154 (+2).

Дані уточнюються.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомлялося, вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили цілу артилерійську батарею одразу і з п'яти самохідних установок окупантів.