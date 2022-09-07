ЗСУ вже близько: Куп'янська міськрада звернулася до городян

Мешканців закликали готувати сховища та стратегічний запас їжі

Міська рада Куп'янська, що розташований на тимчасово окупованій Росією території Харьківської області, вперше за півроку війни опублікував повідомлення. Відеозвернення депутата міської ради Вадима Крохмаля з'явилося на Facebook-сторінці міськради увечері, 6 вересня.

«Шановні куп'янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп'янськ – завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні України. Однак, про звільнені території повідомлять пізніше, щоб не піддавати їх масованим ударам з боку окупантів.

Нагадаємо, 27 лютого в соцмережах з’явилося відео, де міський голова міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль. Мацегора заявив, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

28 лютого Харківська обласна прокуратура повідомила меру Куп‘янська про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади, а також у державній зраді.

Згодом з'явилася інформація, що Геннадій Мацегора втік до Росії.

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