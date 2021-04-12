Нардеп вимагає від НАБУ та Офісу генпрокурора розслідувати причетність українських спецслужб до викрадення Чауса

Суддя Микола Чаус кілька років переховувався у Молдові, а 3 квітня стало відомо про його викрадення

Народний депутат наголошує: що б тепер не заявив Чаус, це буде наслідком тиску і прямого примусу

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв подав заяви про злочин до НАБУ та Офісу генпрокурора щодо обставин викрадення з території Молдови судді Миколи Чауса. Про це Ар’єв повідомив у Facebook.

«Історія з викраденням судді Чауса з Молдови загрожує грандіозним міжнародним скандалом. Все більше підтверджень, що суддю-хабарника (якого після 22 квітня Молдова з високою вірогідністю видала би Україні) викрали і вивезли в Україну працівники Головного управління розвідки Міноборони і зараз чекають, поки з нього зійдуть сліди насильства, та готують до якихось заяв», - зазначає Володимир Ар’єв.

Народний депутат наголошує: що б тепер не заявив Чаус, це буде наслідком тиску і прямого примусу.

«Мало того, справа проти Чауса тепер під загрозою зриву через викрадення, яке розбило всю правову процедуру. Тому цей аргумент може стати пряником для хабарника. Та яке відношення до судді-корупціонера має військова розвідка? Хто розробив «операцію», яку миттєво розкрили молдовські поліцейські і журналісти? Хто фінансував це? Хто віддавав наказ розвідникам, яких вже здали і засвітили? З усім цим низькопробним шпигунським водевілем мають розібратися правоохоронні органи», - переконаний Ар’єв.

«Серіали закінчились, ситуація в Україні і особливо на східних кордонах далека від кіношної, а на Банковій пишуть сценарії, які можуть коштувати державі репутації, особливо в такий час. Тому направив в НАБУ і генпрокуратуру відповідні заяви про злочини посадових осіб. Побачимо, чи матимуть сміливість розібратись», - резюмує Володимир Ар’єв.

Парламент Республіки Молдова створив спеціальну парламентську комісію, яка буде розслідувати викрадення українського судді-утікача Миколи Чауса.

Раніше міністр внутрішніх справ Молдови заявив, що викрадачі Чауса прибули в країну ще 23 березня.

Заяву щодо викрадення судді Чауса зробила президентка Молдови Мая Санду. Вона вимагає від силовиків пояснень.

Відомо, що Чауса, який перебував у Кишиневі, викрали 3 квітня у центрі Кишинева іноземні громадяни.

Чауса нібито перевезли в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4, що належить посольству України. Журналісти, посилаючись на телеграм-канал Index, близький до соціалістів, опублікували зображення автомобіля та фото Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення. Водночас редакція «Главкома» звертає увагу, що жодних підтверджень, що ці фото були зроблені після викрадання, ані ЗМІ сусідньої республіки, ані телеграм-канали не надають.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.