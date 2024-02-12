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Цивільні, які захищали Україну можуть отримати посвідчення учасника бойових дій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Цивільні, які захищали Україну можуть отримати посвідчення учасника бойових дій
Українці, які самостійно або у складі добровольчих формувань боронили країну від російських загарбників, можуть отримати статус УБД
фото з відкритих джерел

Статус учасника бойових дій можуть отримати особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали участь у захисті України

Цивільні особи, які в перший місяць повномасштабного російського вторгнення самостійно або у складі добровольчих формувань стали на захист України, можуть отримати статус учасника бойових дій. Про це повідомляє Мінветеранів.

Статус УБД можуть отримати особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії із силами безпеки та оборони брали участь у захисті України у звʼязку з військовою агресією РФ.

Перелік необхідних документів

Для осіб, які отримали поранення, які унеможливили подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю, самокалічення) але відповідної довідки, подають на розгляд комісії:

  • нотаріально завірені свідчення мінімум двох свідків, які брали
  • участь у здійсненні заходів у період воєнного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, про період безпосередньої участі осіб.
  • медичні документи, які підтверджують отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі у здійсненні заходів у період воєнного стану.
  • дві фотокартки 3*4 см.

Також необхідно подати копію паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. Для іноземців та осіб без громадянства потрібна копія документа, що підтверджує законність перебування на території України.

У разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою потрібна копія документа, яка посвідчує особу від імені якої подається заява, та документа, який надає повноваження представляти таку особу, оформленого відповідно до законодавства.

Також необхідна копія ідентифікаційного номера або відмітка в паспорті громадянина України.

Які пільги надає статус учасника бойових дій

Раніше повідомлялося, що статус і посвідчення учасника бойових дій передбачає низку пільг для військових, які захищають Україну під час війни. Зокрема, захисники можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби, мають право на 75% знижку на оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію, який можуть ухвалити вже наприкінці лютого – початку березня. На його думку, військових на фронті демобілізують ще не скоро.

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Теги: війна українці окупанти Міністерство у справах ветеранів

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