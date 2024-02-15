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Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України
Велика Британія поставить Україні тисячі безпілотників як співлідерка великої міжнародної коаліції
фото з відкритих джерел

Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників

Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

«Велика Британія робить усе можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд фунтів стерлінгів і виділили 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників Україні», – сказав глава британського Міноборони Грант Шаппс.

Як зазначає пресслужба, це перший проєкт, який буде запущено в межах програми на 200 млн фунтів стерлінгів ($250 млн), про який прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив у січні поточного року.

Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників. 

Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем ППО, додали на сайті британського уряду.

«Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, наразі поставило сотні ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності, щоб захистити міста України від російського бомбардування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.

Читайте також: Британія досі постачає РФ обладнання, включно з дронами та напівпровідниками – The Times
Теги: безпілотник Велика Британія Латвія війна озброєння

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