Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України

Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників

Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

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«Велика Британія робить усе можливе, щоб дати Україні те, чого вона потребує – цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд фунтів стерлінгів і виділили 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників Україні», – сказав глава британського Міноборони Грант Шаппс.

Як зазначає пресслужба, це перший проєкт, який буде запущено в межах програми на 200 млн фунтів стерлінгів ($250 млн), про який прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив у січні поточного року.

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Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників.

Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем ППО, додали на сайті британського уряду.

«Це партнерство, до якого нещодавно приєдналася Канада, наразі поставило сотні ракет і систем протиповітряної оборони малої та середньої дальності, щоб захистити міста України від російського бомбардування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу.