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Мільйон боєприпасів для України. Євросоюз змінив свої плани

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мільйон боєприпасів для України. Євросоюз змінив свої плани
Як зазанчив Боррель, з березня 2023 року Україна отримала лише третину від обіцяної кількості снарядів
фото з відкритих джерел

ЄС змістив терміни щодо надання Україні мільйону боєприпасів

Європейський Союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів. Про це сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Боррель наголосив, що з березня 2023 року Україна отримала лише третину від обіцяної кількості снарядів, тобто приблизно 330 тис.

До березня, за словами Борреля, передадуть іще 200 тис., що загалом становитиме половину від мільйона, який планували надати. Боєприпаси постачатимуть як із запасів країн-членів ЄС, так і шляхом їх закупівель.

Обіцяної мети в 1 млн боєприпасів ЄС очікує досягнути до кінця 2024 року.

Крім того, там підготують іще 20 тис.українських військових на додачу до 40 тисяч, які вже завершили навчання.

Нагадаємо, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд.

Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

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Теги: Європейський союз боєприпаси війна

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