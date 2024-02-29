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Окупанти збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти збільшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
фото: Генеральний штаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 лютого

Триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 лютого.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 38 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі східніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та ще по 1 іншій важливій цілі противника.

Теги: ЗСУ Вугледар ворог втрати Макіївка населення озброєння авіація Костянтинівка

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