Обстріл Донеччини: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)

Внаслідок обстрілів руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах Донецької області. Під обстріл потрапили Авдіївка, Залізне, Миколаївка, Новомиколаївка, Високоіванівка, Черкаське, Першотравневе, Суха балка, Птиче, Карпівка, Горняк, Нетайлово та Новобахмутівка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі», – йдеться в повідомленні.

Ворог обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Град», «Торнадо».

«Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг Українським підрозділам.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб.