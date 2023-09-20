ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 130 окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили на Таврійському напрямку 130 військових РФ, поранили 194, ще одного окупанта взяли в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«Загалом, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання», – повідомив командувач.

Тарнавський також повідомляє про знищення 48 одиниць російської військової техніки. Зокрема, три танки, вісім ББМ, сім артилерійських систем та мінометів, РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

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Також ліквідували один склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт.

Нагадаємо, що триває 574-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.