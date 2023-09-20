Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони на Таврійському напрямку знищили 130 окупантів 

За минулу добу Сили оборони знищили  на Таврійському напрямку 130 військових РФ, поранили 194, ще одного окупанта взяли в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Загалом, протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 830 обстрілів, завдав 1 ракетного та 23 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1232 вогневих завдання», – повідомив командувач.

Тарнавський також повідомляє про знищення 48 одиниць російської військової техніки. Зокрема, три танки, вісім ББМ, сім артилерійських систем та мінометів, РСЗВ, 14 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки.

Також ліквідували один склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт.

Нагадаємо, що триває 574-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. 

Теги: контрнаступ ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадянство РФ стає все токсичніше
У «хороших руських» з'явилася нова небезпечна ідея
22 серпня, 09:06
Табір «вагнерівців» у Білорусі
Білорусь демонтовує табір «вагнерівців»: супутникові знімки
24 серпня, 17:26
У Білорусі 1 вересня стартували військові навчання «Бойове братерство – 2023»
Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону
1 вересня, 09:03
Макконнелл: «Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю»
Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України
12 вересня, 09:50
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни
11 вересня, 11:41
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
7 вересня, 21:56
Генерал Крістіан Фройдінг наполіг на допомозі Україні
Німецький генерал назвав нову дату завершення війни
15 вересня, 08:40
На Дніпропетровщині пошкоджені сім будинків
Стали відомі наслідки удару дронами по Дніпропетровщині (фото)
14 вересня, 07:55
Росія перекидає на фронт кавказців
Росія перекидає на фронт кавказців
Сьогодні, 16:53

Події в Україні

ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту
ЗСУ повідомили про успіхи на одному з напрямків фронту
Стало відомо, яке озброєння Північна Корея постачає в Росію
Стало відомо, яке озброєння Північна Корея постачає в Росію
Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
Росія ймовірно вивела всі свої підводні човни з Севастополя
Росія ймовірно вивела всі свої підводні човни з Севастополя
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
54K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
47K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
27K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
18K
На Полтавщині лунають вибухи

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту