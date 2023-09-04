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У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії
Алехандро Еррера Евіа мав дружину та сина
фото з відкритих джерел

Алехандро Еррера Евіа поїхав в Україну у грудні 2022 року, щоб протистояти російській агресіїї

На війні в Україні загинув доброволець із Колумбії на ім'я Алехандро Еррера Евіа. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії. Про це повідомляє El Tiempo.

Видання зазначає, що він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

«У грудні 2022 року він зібрав валізи і, незважаючи на прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, що допомагають армії цієї країни», – йдеться у повідомленні.

Щойно він прибув в Україну, він попередив колумбійців, які планували приєднатися до військових формувань.

«Добре проаналізуйте, це я кажу не для того, щоб вас збентежити. А тому, що якщо ви приїдете, треба психологічно бути підготовленими до того, з чим вам доведеться зіткнутися», – заявив він.

На колумбійця справили враження руйнування, які були спричинені війною. Він був вражений станом дерев, які росли поруч із їхніми позиціями і в них постійно влучали осколки ракет і гранат.

Посольство Колумбії в Польщі вже зв’язалося з сім'єю, щоб пояснити процедуру, якої слід дотримуватися в такій ситуації. Їм також сказали, що процес може зайняти до трьох місяців і вони зможуть тільки доставити прах.

Еррерра мав дружину та сина у Вілі, з якими він намагався в'їхати до США у 2022 році. Однак їх депортували.

Нагадаємо, нещодавно в Україні на фронті загинув британський доброволець Сем Ньюї.

Теги: війна смерть добровольці Колумбія

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