Німеччина прокоментувала можливість проведення виборів в Україні під час війни

Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина не тиснутиме на Україну щодо виборів

Німеччина підтримує проведення виборів в Україні як прояв демократичних цінностей

Німецька сторона висловлює підтримку проведенню виборів в Україні як прояву демократичних цінностей, але уникає прямих висловлювань про те, чи буде вона впливати на Київ щодо організації голосування в ситуації війни з РФ. Про це інформує Укрінформ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У понеділок, 4 вересня, на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина не тиснутиме на Україну щодо виборів.

«В принципі, ми вважаємо правильними цінності демократичного волевиявлення і виборів, але треба брати до уваги особливу ситуацію, яка наразі є і буде тривати протягом осяжного майбутнього в Україні. Немає такої позиції, яку я міг би представити зараз щодо того, що ми хотіли б натиснути на Україну», – сказав Гебештрайт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речник наголосив, що Україна вже понад 18 місяців бореться за свої землі у повномасштабній війні РФ: «Вона змушена захищатися, захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Це наразі – найголовніше питання».

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.

Крім того, сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.