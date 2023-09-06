Через загрозу морських дронів росіяни припинили перевозити цивільні вантажі великими десантними кораблями

Через атаки морських дронів російські окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту. Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна, повідомляє Zn.ua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Плетенчука, раніше цей об’єкт охороняли лише 1-3 катери чи кораблі прикордонної служби федеральної служби безпеки РФ. «Зараз там постійно перебуває 5-6 катерів та 5-6 кораблів прикордонної служби федеральної служби безпеки. Іноді вони долучають військові кораблі, наприклад, сторожовий корабель «Питлівий», – повідомив він.

Крім того, речник ВМС України розповів, що через загрозу морських дронів росіяни припинили перевозити цивільні вантажі великими десантними кораблями. Вони намагаються ховатися за тимчасово окупованим Кримом чи в бухті Новоросійська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони відчувають небезпеку і ховаються чи за Кримом, чи у бухтах портів, де їх захищають бонові загородження. Також вони ховаються біля другої бази Чорноморського флоту РФ – Новоросійська», – розповів офіцер.

Як повідомлялося, 5 вересня було вчергове закрито рух автотранспорту Керченським мостом в тимчасово окупованому Криму.

Як зазначали в ЗСУ, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через удари по них.