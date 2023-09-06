Окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту
Через загрозу морських дронів росіяни припинили перевозити цивільні вантажі великими десантними кораблями
Через атаки морських дронів російські окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту. Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна, повідомляє Zn.ua.
За словами Плетенчука, раніше цей об’єкт охороняли лише 1-3 катери чи кораблі прикордонної служби федеральної служби безпеки РФ. «Зараз там постійно перебуває 5-6 катерів та 5-6 кораблів прикордонної служби федеральної служби безпеки. Іноді вони долучають військові кораблі, наприклад, сторожовий корабель «Питлівий», – повідомив він.
Крім того, речник ВМС України розповів, що через загрозу морських дронів росіяни припинили перевозити цивільні вантажі великими десантними кораблями. Вони намагаються ховатися за тимчасово окупованим Кримом чи в бухті Новоросійська.
«Вони відчувають небезпеку і ховаються чи за Кримом, чи у бухтах портів, де їх захищають бонові загородження. Також вони ховаються біля другої бази Чорноморського флоту РФ – Новоросійська», – розповів офіцер.
Як повідомлялося, 5 вересня було вчергове закрито рух автотранспорту Керченським мостом в тимчасово окупованому Криму.
Як зазначали в ЗСУ, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через удари по них.
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