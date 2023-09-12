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Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
ЗСУ відбили понад десять атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 12 вересня

Триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 12 вересня.

Ворожі удари по Україні

Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Минулої доби Росія атакувала нашу державу 12 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Всі 12 ударних БпЛА було знищено силами та засобами протиповітряної оборони України.

Ситуація на напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Леонівки Чернігівської області. Здійснив понад 15 артилерійських та мінометних обстрілів по цивільній інфраструктурі та населенню прифронтових областей.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Іванівки Харківської області, Надії, Новоєгорівки, Діброви, Білогорівки Луганської області. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Пречистівки, Урожайного, Старомайорського Донецької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших захисників в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Омельника, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Водночас ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад десять атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки Херсонської області та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Від численних артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад десять прифронтових населених пунктів. Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити ураження противнику в його тилу.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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