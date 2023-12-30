Адміністративна будівля, куди влучив ворожий дрон, знищена практично вщент

У суботу 30 грудня російські окупанти поцілили «Шахедом» у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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«Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна», – додав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні фото: Дмитро Лубінець

За його словами, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, що російські окупанти не припиняють атаки на Херсонщину. Минулої доби ворог випустив у бік деокупованих населених пунктів 536 снарядів із різного виду зброї. Через прильоти зафіксовано чотири пожежі. У Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення.

Як повідомлялося, у ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed.