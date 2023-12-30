Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні (фото)
Адмінбудівля в Херсоні знищена практично вщент
фото: Дмитро Лубінець

Адміністративна будівля, куди влучив ворожий дрон, знищена практично вщент

У суботу 30 грудня російські окупанти поцілили «Шахедом» у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна», – додав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

5 фото
На весь екран
Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні
фото: Дмитро Лубінець

За його словами, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що російські окупанти не припиняють атаки на Херсонщину. Минулої доби ворог випустив у бік деокупованих населених пунктів 536 снарядів із різного виду зброї. Через прильоти зафіксовано чотири пожежі. У Херсоні горіла адмінбудівля, легковий автомобіль, господарчі споруди та гаражне приміщення.

Як повідомлялося, у ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. 

Читайте також: Масована ракетна атака та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Теги: Херсон обстріл омбудсмен новости

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку
Росія обстріляла із «Градів» Авдіївку і Торецьк: є поранені
Вчора, 23:38
Працівники ДСНС врятували 53 людини, зокрема вісім із врятованих рятувальники дістали з-під завалів
МВС назвало кількість жертв унаслідок масованої російської атаки по Україні
Вчора, 19:49
Ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, атакувавши об’єкти критичної інфраструктури
Упродовж доби РФ завдала 134 ракетні та 60 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Вчора, 19:24

Події в Україні

Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли
Учорашній масований удар по Україні був помстою за «Новочеркаськ»? Повітряні сили відповіли
Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні (фото)
Окупанти вдарили по представництву омбудсмена в Херсоні (фото)
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Британська розвідка спрогнозувала втрати РФ у війні проти України до 2025 року
Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів
Після катастрофи у Броварах МВС змінило систему безпеки польотів своїх гелікоптерів
Масштабна повітряна тривога тривала півтори години
Масштабна повітряна тривога тривала півтори години
Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей
Ракетний удар 29 грудня: названо кількість постраждалих дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
315K
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
101K
ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони
14K
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
12K
Байден відреагував на масштабний обстріл України
12K
Чому українці втрачають надію на перемогу: ЗМІ назвали дві головні причини
9595
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен

Новини

Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Сьогодні, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Місцями невеликий дощ та туман: прогноз погоди на 30 грудня
Сьогодні, 04:14
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Вчора, 11:27

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua