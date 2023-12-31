Херсон знову під ударом окупантів: є поранені (фото)

52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані

В останній день 2023 року окупанти вкотре вдарили по Херсону. Поранення отримали троє людей. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

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«52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітини», – йдеться в повідомленні.

Крім того, поранення середньої тяжкості отримали 55-річний чоловік і 71-річна жінка. Їх доставили до лікарні. Під час обстрілу люди були на вулиці поблизу магазину.

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Нагадаємо, що в ніч на 30 грудня Херсон перебував під ударом російсько-іранських дронів типу Shahed. Зокрема, окупанти поцілили «Шахедом» у будівлю, де розташоване представництво омбудсмена в Херсоні.

Як повідомлялося, в ніч на 31 грудня Повітряні сили зафіксували 49 ворожих безпілотників Shahed-136/131, які ворог випустив по Україні. Також окупанти завдали удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

До слова, триває 676-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення.