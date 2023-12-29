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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Новітній Ірод і його слуги знову сіють смерть

glavcom.ua
«Крається серце від повідомлень про наслідки атаки російської імперії зла проти українських міст»
фото з відкритих джерел

Боже, благослови і оборони Україну від сил темряви і зла!

Конотоп, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Одеса, Львів…

У святі дні, коли християни світу вшановують Різдво Христове, новітній Ірод і його слуги знову сіють смерть.

Крається серце від повідомлень про наслідки атаки російської імперії зла проти українських міст, проти мирного населення та цивільної інфраструктури – найбільшої атаки за попередній час. Наші молитви – за загиблих, за поранених, за постраждалих.

Наша вдячність захисникам України, захисникам нашого неба за те, що плани ворога не здійснюються так, як він замислював, що більшість атак відбито. Нехай Бог благословить наших захисників, наші сили оборони, і дає їм успіх у служінні та перемогу над ворогом!

А на кожного російського агресора, хто віддає накази, планує злочини, спрямовує смертоносну зброю проти України, проти наших міст і сіл, проти наших людей – нехай на них прийде справедлива відплата від людей і від Бога! Нехай здійсняться на них всі пророцтва про прокляття для беззаконників і людиновбивць.

І нехай немилосердний суд буде для тих, хто немилосердно підтримує та схвалює російські атаки. Особливо ж для таких, як Гундяєв із поплічниками, хто «благословляють» злочини армії темряви, хто прикриває ці сатанинські справи іменем Бога і Церкви.

А найбільше осудження та кара немилосердна і вогонь пекельний – для кремлівського Ірода, тирана і кривавого вбивці.

«Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими і достоїнство його перейме інший....

Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього; не побажав благословення, – і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода, в утробу його і, як олива, в кості його; і нехай буде воно йому як одіж, в яку він одягається, і як пояс, яким він завжди підперізується.» (Псалом 108).

Боже, благослови і оборони Україну від сил темряви і зла!

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: обстріл російська ракета війна

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