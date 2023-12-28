Окупанти вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені (фото)

Через російські атаки загинули три людини, ще дев'ятеро – поранені

Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни

Російські загарбники обстріляли прифронтову територію Запорізької області. Через атаки загинули три людини, ще дев'ятеро – поранені. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, 28 грудня росіяни вдарили з артилерії по селу Біленьке. Загинуло двоє рибалок. П’ятеро цивільних, з яких два працівники аварійної газової служби, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

28 грудня росіяни вдарили з артилерії по селу Біленьке фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Наслідки обстрілу Запоріжжя фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Також під час чергової російської атаки по місту Оріхів загинула місцева жителька. Четверо громадян отримали поранення. Напередодні, 27 грудня, внаслідок авіаційної атаки росіян по цивільній інфраструктурі цього населеного пункту була зруйнована багатоповерхівка.

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Правоохоронці розпочали розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Під час чергової російської атаки по місту Оріхів загинула місцева жителька фото: Telegram/Офіс генпрокурора

У Запорізькій ОВА повідомляли, що протягом минулої доби, 27 грудня, росіяни вели вогонь по 25 населених пунктах області, зафіксовано 151 удар. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків. Цивільні не постраждали.

Нагадаємо, російські окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року.

До слова, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.