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Нічна атака на Одещину: є потерпілі, пошкоджено припортову інфраструктуру

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Нічна атака на Одещину: є потерпілі, пошкоджено припортову інфраструктуру
Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ
фото: Сили оборони півдня / Telegram

У трьох дітей контузії та закриті черепно-мозкові травми

Вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. Дрони летіли і на обласний центр, і на південь – Подунав’я. У небі над регіоном ППО збила 32 БпЛА. Про це повідомили Сили оборони півдня та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Понад шість годин поспіль, починаючи від вечора до глибокої ночі ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару.

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Ворог атакував Одесу та область
фото: Сили оборони півдня / Telegram

В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, виникли займання автомобілів. Попередньо, відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких троє дітей.

За словами голови ОВА Олега Кіпера, дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми. У дорослих – струси мозку та поранення. 

Тим часом у Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Потерпілих немає.

«Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів», – повідомив Кіпер.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по Миролюбивці на Херсонщині. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкодження завдано навчальному закладу та амбулаторії. В регіоні також було знищено два дрони.

Інший ракетний удар стався по Снігурівці Миколаївської області. Зазначається, що минулося без суттєвих пошкоджень та постраждалих. В області сили ППО збили п'ять БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 людей зазнали поранень на Одещині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Читайте також: Повітряні сили повідомили деталі нічного удару по Україні
Теги: Одеса обстріл Одещина

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