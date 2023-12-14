Нічна атака на Одещину: є потерпілі, пошкоджено припортову інфраструктуру

У трьох дітей контузії та закриті черепно-мозкові травми

Вночі проти 14 грудня російська армія атакувала безпілотниками Одеську область. Дрони летіли і на обласний центр, і на південь – Подунав’я. У небі над регіоном ППО збила 32 БпЛА. Про це повідомили Сили оборони півдня та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Понад шість годин поспіль, починаючи від вечора до глибокої ночі ворог тероризував південні регіони кількома хвилями дронових атак і паралельно завдав ракетного удару.

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Ворог атакував Одесу та область фото: Сили оборони півдня / Telegram

В Одесі уламками збитих дронів-камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, виникли займання автомобілів. Попередньо, відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких троє дітей.

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За словами голови ОВА Олега Кіпера, дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми. У дорослих – струси мозку та поранення.

Тим часом у Подунав’ї ворог атакував припортову інфраструктуру. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. Потерпілих немає.

«Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів», – повідомив Кіпер.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по Миролюбивці на Херсонщині. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, гараж, господарські споруди. Під завалами будинку загинула літня жінка. Пошкодження завдано навчальному закладу та амбулаторії. В регіоні також було знищено два дрони.

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Інший ракетний удар стався по Снігурівці Миколаївської області. Зазначається, що минулося без суттєвих пошкоджень та постраждалих. В області сили ППО збили п'ять БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 людей зазнали поранень на Одещині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.