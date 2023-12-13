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Зеленський після нічної атаки РФ пояснив, що зараз найважливіше для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський після нічної атаки РФ пояснив, що зараз найважливіше для України
Глава держави відреагував на ракетну атаку РФ на Київ
фото скріншот відео

Зеленський наголосив, що Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах

Постачання систем ППО та ракет для них надзвичайно важливе України. Черговий доказ цьому нічна атака росіян на Київ.   
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський Telegram.

«Сьогодні вночі було 10 балістичних ракет. Усі збито! Дякую нашим Повітряним силам і партнерам. Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки», – зазначив президент.

Глава держави додав, що Україна працюватиме і далі для нарощення потужностей для захисту та прискорення постачань. За словами президента, вже є нові домовленості.

Зеленський наголосив, що вчора з президентом США Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні, а вже сьогодні РФ показала, наскільки важливе це рішення.

«Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. Бо це рятує життя!» – наголосив він.

Зеленський додав, що Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних обʼєктах.

Нагадаємо, вночі 13 грудня російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів. Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх десяти ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії.

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Теги: росія обстріл Володимир Зеленський війна

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