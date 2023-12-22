Суд відмовився поновляти на посаді екссекретарку міськради Херсона

Апеляцію Лугова подала на початку листопада 2023 року

Колишня секретарка Херсонської міської ради Галина Лугова не буде поновлена на посаді. Таке рішення ухвалив Пʼятий апеляційний адміністративний суд 20 грудня 2023 року, передає «Мост».

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Лугова просила суд визнати протиправним та скасувати Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації про дострокове припинення повноваження секретаря Херсонської міської ради.

Апеляційний суд, розглянувши всі надані докази, вирішив, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку про те, що адміністративний позов Лугової є таким, що не підлягає задоволенню.

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Нагадаємо, апеляцію Галина Лугова подала на початку листопада 2023 року. Лугову призначили начальницею Херсонської міської військової адміністрації восени 2022 року. У березні 2023 року її звільнили.

Після цього начальником Херсонської МВА призначили Романа Мрочка. Галина Лугова залишалася на посаді секретарки Херсонської міської ради.

У червні Роман Мрочко звільнив Лугову з цієї посади, а у вересні вона подала до суду на Мрочка, який програла у жовтні.

Секретаркою Херсонської міської ради Галина Лугова стала після обрання Ігоря Колихаєва Херсонським міським головою восени 2020 року. До ради Лугова обиралася від партії Колихаєва.