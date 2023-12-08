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Ракетні обстріли РФ можуть означати початок «зимової кампанії ударів» по Україні – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетні обстріли РФ можуть означати початок «зимової кампанії ударів» по Україні – ЗМІ
фото з відкритих джерел

На Заході протягом останніх кількох тижнів наголошували на тому, що Росія може розпочати скоординовану зимову кампанію ударів

На Заході допускають, що російський масований обстріл України минулої ночі є «початком зимової кампанії ударів». Про це повідомляє Sky News.

За словами співрозмовника, на Заході протягом останніх кількох тижнів наголошували на тому, що Росія може розпочати скоординовану зимову кампанію ударів по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Удари по території України завдавалися за допомогою бомбардувальників Ту-95, «які фактично не були розгорнуті та не використовувалися протягом останніх кількох місяців або близько того». При цьому окупанти використовували високоточні ракети.

«Незважаючи на трагічні повідомлення про загибель щонайменше одного мирного жителя, шкода, зважаючи на все, мінімальна», – додав чиновник.

Співрозмовник видання наголосив, що цей ракетний обстріл «з точки зору розвідки» не був скоординований з атаками дронів, які регулярно проводять окупанти.

Як повідомлялося, після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. 

Нагадаємо, триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти електроенергія росія обстріл інфраструктура

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