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Обстріл Херсонщини: кількість загиблих зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обстріл Херсонщини: кількість загиблих зросла
фото з відкритих джерел

12-річний хлопчик, якого витягли із-під завалів будинку у Широкій Балці, помер у лікарні

Унаслідок масованого обстрілу, який відбувся в неділю, 13 серпня, в Херсонській області, кількість жертв зросла. У лікарні померла дитина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

12-річний хлопчик, якого витягли із-під завалів будинку у Широкій Балці, помер у лікарні. Ворожий снаряд також забрав життя його батьків та сестрички, якій було менш як місяць.

Наразі внаслідок сьогоднішніх обстрілів у Херсонській області відомо про загибель сімох мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 серпня армія РФ відкрила артилерійський обстріл по населеному пункту Широка Балка. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та сім'я – чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження.

Додатково, російські сили вдарили по селу Станіслав, використовуючи реактивні системи залпового вогню. Унаслідок цього було зафіксовано 12 обстрілів, які призвели до зруйнування та пошкодження п'яти приватних житлових будинків.

Також в результаті пошкодження високовольтної лінії живлення внаслідок атак російських терористів, частина території Херсона залишилась без світла. Фахівці виконують ремонтні роботи й перепідключать електропостачання на резервну лінію.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Місяць дитина населення інфраструктура дружина чоловік обстріл окупанти

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