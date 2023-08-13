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Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ вдарили по Херсонщині: є загиблі, серед них дитина
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину
фото: Telegram

Армія РФ відкрила артилерійський обстріл по населеному пункту Широка Балка

Сьогодні, 13 серпня, російські окупанти масовано обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки шестеро осіб, включаючи дитину, загинули. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Уранці армія РФ відкрила артилерійський обстріл по населеному пункту Широка Балка. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та сім'я – чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження.

Також 12-річний хлопчик отримав серйозні поранення під час обстрілу. Зараз він перебуває в лікарні, а стан дитини оцінюється як критичний.

Додатково, російські сили вдарили по селу Станіслав, використовуючи реактивні системи залпового вогню. Унаслідок цього було зафіксовано 12 обстрілів, які призвели до зруйнування та пошкодження п'яти приватних житлових будинків.

Через російський обстріл загинуло двоє чоловіків, а також одна жінка травмована, вона отримує медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що обстріл міста Херсон, здійснений росіянами 31 липня, забрав життя 16-річної дівчини. За її життя боролися лікарі, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: окупанти міністр армія обстріл Херсон Telegram жінка чоловік дружина інфраструктура Андрій Єрмак населення Ігор Клименко поранення

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