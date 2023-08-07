Окупанти атакували село на Запоріжжі хімічними боєприпасами
Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити контрнаступ
Російські окупанти застосували на підні Україні хімічні боєприпаси. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
«Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив два артилерійських обстріли з реактивних систем залпового вогню боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.
«Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде», – додав Тарнавський.
Хімічний снаряд – різновид артилерійського снаряда спеціального призначення, що містить сильнодіючу отруйну речовину для знищення живої сили противника, а також забруднення місцевості. Деякі види хімічних снарядів можуть містити хімічний агент нелетальної дії, що позбавляє солдатів противника боєздатності (сльозогінні, психотропні та інші речовини).
У 1993 році була підписана Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, використання хімічної зброї та про її знищення (Конвенція про хімічну зброю) – перша в історії угода, яка передбачала повну заборону і знищення зброї масового ураження. Вона вступила в дію 29 квітня 1997 року.
Нагадаємо, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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