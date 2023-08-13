Частина Херсона залишилась без світла: у чому причина

Наразі фахівці виконують ремонтні роботи й перепідключать електропостачання на резервну лінію

В результаті пошкодження високовольтної лінії живлення внаслідок атак російських терористів, частина території Херсона залишилась без світла. Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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«Черговий обстріл Херсона! Цього разу, унаслідок ворожих атак пошкоджено високовольтну лінію живлення. Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання», - повідомив Мрочко.

Зазначається, що фахівці виконують ремонтні роботи й перепідключать електропостачання на резервну лінію.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 серпня армія РФ відкрила артилерійський обстріл по населеному пункту Широка Балка. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та сім'я – чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження.

Додатково, російські сили вдарили по селу Станіслав, використовуючи реактивні системи залпового вогню. Унаслідок цього було зафіксовано 12 обстрілів, які призвели до зруйнування та пошкодження п'яти приватних житлових будинків.

Як відомо, обстріл міста Херсон, здійснений росіянами 31 липня, забрав життя 16-річної дівчини. За її життя боролися лікарі, однак врятувати постраждалу не вдалося.

Нагадаємо, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.