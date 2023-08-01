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Окупанти вдарили по лікарні в Херсоні: є загиблі (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили по лікарні в Херсоні: є загиблі (оновлено)
Наслідки атаки на Херсон
фото: Роман Мрочко/Telegram

Внаслідок атаки загинув лікар, а медсестра отримала поранення

Російські загарбники вкотре обстріляли Херсон. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Сьогодні об 11:10 ворог здійснив черговий обстріл по мирним мешканцям нашої громади! Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді», – йдеться в повідомленні.

Крім того, поранення отримала медсестра, за життя якої зараз боряться медики.

Окупанти вдарили по лікарні в Херсоні: є загиблі (оновлено) фото 1
Окупанти вдарили по лікарні в Херсоні: є загиблі (оновлено) фото 2

Лікарка Ольга Богомолець повідомила, що чоловік загинув у перший же день своєї інтернатури.

«Ррсіяни вбили нашого колегу, молодого лікаря у його перший робочий день. Також поранена медсестра. Лікарі – завжди були й будуть на передньому краї будь-якої війни. І хоч міжнародні конвенції прямо забороняють атакувати лікарні – ворогам не писані ані закони війни, ані моральні норми», – написала вона.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 1 серпня російські окупанти вдарили по Харкову дронами-камікадзе. У результаті обстрілу була поранена одна людина.

Нагадаємо, триває 524-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: росія окупанти війна Херсон

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