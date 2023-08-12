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Повітряні сили повідомили, скільки «Кинджалів» та «Іскандерів» їм вдалося збити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, скільки «Кинджалів» та «Іскандерів» їм вдалося збити
«Кинджал» рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, тож часу на його ліквідацію є небагато
фото з відкритих джерел

Росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів

Протиповітряній обороні України загалом вдалося збити 13 аеробалістичних ракет «Кинджал», понад 20 балістичних ракет «Іскандер» та С-400, запущених Росією по Україні. Про це в коментарі Українському Радіо повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 «Кинджал». Хоча запас «Кинджалів» у ворога відносно невеликий.

«Щодо вчорашньої (11 серпня 2023 року, – ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є. Уже не один «Кинджал» знищено протиповітряною обороною України. 16 травня – 6 ракет, 16 червня – теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 «Кинджалів» були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема «Іскандери» та С-400. Враховуючи, що «Кинджал» рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато», – розповів Ігнат.

Він також відзначив, що об'єкти інфраструктури та військові об'єкти завжди перебувають під прицілом ворога, і недавня атака – підтвердження тому, що противник володіє певною інформацією і використовує її. Водночас речник командування Повітряних Сил ЗСУ запевнив, що «українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення».

«Росіяни витратили чотири ракети «Кинджал» для вбивства однієї дитини (внаслідок удару РФ 11 серпня 2023 «Кинджалами» по Івано-Франківщині загинув 8-річний хлопчик,- ред.). Ворог використовує величезні кошти для виготовлення цих ракет. Чотири ракети коштують десятки мільйонів доларів. Близько 100 ракет різних типів виготовляються щомісяця, серед них і Х-47 «Кинджал». Можливо, ворог визначає пріоритетні цілі для них, тому що в арсеналі противника «Кинджалів» усе ж таки є менше, ніж інших ракет», – констатував Ігнат.

Коментуючи надання Німеччиною нового пакету військової допомоги для України, зокрема, ще двох пускових установок Patriot, речник наголосив, що кожна така допомога – це врятовані життя та інфраструктура, а також знищені ворожі цілі. Тож, за його словами, кількість таких пускових установок треба збільшувати.

Нагадаємо, під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16.

Як відомо, 11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.

Теги: військові інфраструктура населення ворог росіяни балістичні ракети Юрій Ігнат

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