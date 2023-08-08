РФ планує перетворити окуповані території на звалища російського сміття

Окупанти планують вивозити відходи з Росії на територію України

Москва планує витратити 1,3 млрд руб. на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях України

Уряд країни-агресорки придумав чергову корупційну схему розкрадання коштів на тимчасово окупованій території України. Російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 млрд руб. на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на звалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території РФ, повідомляє Центр національного спротиву.

«Заявлені 1,3 млрд рублів нібито мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Проте, фактично будуть використовувати техніку та обладнання, викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти будуть відмиті через підставні компанії, підконтрольні особисто главі уряду РФ Мішустіну», – зазначає Центр нацспротиву.

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До слова, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'явилися «школи молодого виборця», які мають на меті навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Як повідомлялося, Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня.