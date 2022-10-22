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Обстріл Хмельниччини: Рятувальники показали наслідки ударів рашистів (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обстріл Хмельниччини: Рятувальники показали наслідки ударів рашистів (фото)
Обійшлося без жертв та травмувань
фото: ДСНС

Рашисти здійснили ракетний обстріл по об’єктах енергетики Хмельницького та Шепетівського районів Хмельниччини

У суботу, 22 жовтня, російські війська завдали чергового ракетного удару по областях України. В результаті обстрілів виникли масштабні пожежі та значні руйнування об’єктів енергетики Хмельницького та Шепетівського районів Хмельниччини. Про це повідомляє ДСНС України.

«Сьогодні ворог також здійснив ракетний обстріл по об’єктах енергетики Хмельницького та Шепетівського районів Хмельниччини. Виникли масштабні пожежі та значні руйнування. До ліквідації загорянь та розбору завалів було залучено 74 надзвичайники гарнізону та 18 одиниць спеціальної та пожежної техніки. На щастя обійшлося без жертв та травмувань», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

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Теги: росія ДСНС Хмельниччина обстріл війна

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