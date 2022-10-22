«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення

Росія не може досягти успіху на полі бою

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський заявив, що війська Росії завдають удару по енергетичній інфраструктурі нашої країни через те, що на полі бою вони не можуть досягти жодного успіху. Таку заяву зробив президент України у своєму інтерв’ю для канадських телеканалів CTV та CBC.

«Головною місією Російської Федерації на сьогоднішній день є те, що вони б’ють нашу енергосистему. Їхнім завданням є те, щоб українці залишилися без електрики. Вони терористи. Але як сказати, не думаю, що в даний час є привід жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, що якщо вони світло нам вимикають, то ми не знайдемо їх. А знаєте, чому ми їх знайдемо? Тому що вони боягузи. Вони не можуть нічого вдіяти на полі бою. Вони завдають ударів по мирному населенню. Тому ми знайдемо їх за запахом», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії. На його думку, Захід повинен попередити Москву, що буде удар по російських центрах ухвалення рішень.

Президент Володимир Зеленський також раніше заявив, що Україна розраховує на ухвалення резолюції ООН стосовно міжнародного механізму вилучення заморожених активів РФ як репарацій за розв’язану війну. Він зазначив, що наша держава вже заморозила активи багатьох громадян країни-терористки, проти яких введено санкції.