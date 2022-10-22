Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення
Рашисти хочуть, щоб українці залишилися без електрики
фото з відкритих джерел

Росія не може досягти успіху на полі бою

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський заявив, що війська Росії завдають удару по енергетичній інфраструктурі нашої країни через те, що на полі бою вони не можуть досягти жодного успіху. Таку заяву зробив президент України у своєму інтерв’ю для канадських телеканалів CTV та CBC.

«Головною місією Російської Федерації на сьогоднішній день є те, що вони б’ють нашу енергосистему. Їхнім завданням є те, щоб українці залишилися без електрики. Вони терористи. Але як сказати, не думаю, що в даний час є привід жартувати, але я хотів би сказати, що їм здається, що якщо вони світло нам вимикають, то ми не знайдемо їх. А знаєте, чому ми їх знайдемо? Тому що вони боягузи. Вони не можуть нічого вдіяти на полі бою. Вони завдають ударів по мирному населенню. Тому ми знайдемо їх за запахом», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії. На його думку, Захід повинен попередити Москву, що буде удар по російських центрах ухвалення рішень.

Президент Володимир Зеленський також раніше заявив, що Україна розраховує на ухвалення резолюції ООН стосовно міжнародного механізму вилучення заморожених активів РФ як репарацій за розв’язану війну. Він зазначив, що наша держава вже заморозила активи багатьох громадян країни-терористки, проти яких введено санкції.

Читайте також: 

Теги: росія обстріл Володимир Зеленський війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомив, що Іран передав Росії уже сотні дронів
«Я їм не довіряю». Зеленський різко висловився про керівництво Ірану
Сьогодні, 19:38
Президент Зеленський наголосив, що світ повинен відповідати на ядерні погрози РФ
Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії
Сьогодні, 19:57
Зеленський переконаний, що між РФ та Україною ніколи не буде відносин, які були до війни
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Сьогодні, 20:10

Політика

«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення
«Знайдемо їх за запахом»: Зеленський відреагував на обстріл РФ цивільного населення
Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН
Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії
Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії
«Я їм не довіряю». Зеленський різко висловився про керівництво Ірану
«Я їм не довіряю». Зеленський різко висловився про керівництво Ірану
Американський експерт попередив Україну про небезпеку
Американський експерт попередив Україну про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
53K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
26K
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
25K
Американський експерт попередив Україну про небезпеку
20K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця
14K
Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України

Новини

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
Сьогодні, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Сьогодні, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту