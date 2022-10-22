Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)

Ударною хвиленю пошкоджено покрівлю у семи будинках

Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на Луцьк постраждали 12 приватних будинків. Про це повідомив міськийголова Ігор Поліщук.

«Працюємо над відновленням пошкоджених уламками ракети та ударною хвилею приватних будинків жителів нашого міста. Всього постраждало 12 будинків. Покрівлі ремонтуємо, вікна замовлені», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у семи з 12 будинків пошкоджена покрівля.

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Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку. Внаслідок масованої атаки у місті фактично знищено об’єкт енергетики.

Крім того, вранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Згодом голова ОВА показав наслідки прильотів.

Сьогодні вибухи чули і львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.