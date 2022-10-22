Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог обстріляв Костянтинівку забороненими боєприпасами: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв Костянтинівку забороненими боєприпасами: є поранені
Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках і біля магазину
Нацполіція

Касетні бойові елементи небезпечні тим, що «працюють» як міни – можуть вибухнути через довгий час після обстрілу

Російські загарбники випустили по мирних оселях у Костянтинівці Донецької області ракету «Смерч», що несла на собі численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення дістали троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Атака на Костянтинівку сталася вчора, 21 жовтня, близько 14:00. Рашисти застосували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, що завдають масового ураження», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що снаряди поцілили по житлових будинках і біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Постраждалих доставлено до лікарні в тяжкому стані.

Зазначається, що масових жертв вдалося уникнути тому, що в момент ворожої атаки більшості мешканців не було вдома.

«Касетні бойові елементи небезпечні тим, що розсипаються на великій площі, занурюються в ґрунт і «працюють» як міни – можуть вибухнути через довгий час після обстрілу», – додали в поліції.

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: рашисти Україна окупанти росія війна Донеччина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)
Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)
Сьогодні, 19:30
Наслідки рашистської атаки на Рівненщину
Обстріл Рівненщини: очільник області показав наслідки
Сьогодні, 17:12
Без світла в Україні залишились більше мільйона абонентів
Масований обстріл України: Банкова повідомила про наслідки
Сьогодні, 14:31

Події в Україні

Підозрюють у державній зраді. Затримано ексвласника «Мотор Січ» Богуслаєва
Підозрюють у державній зраді. Затримано ексвласника «Мотор Січ» Богуслаєва
Ворог обстріляв Костянтинівку забороненими боєприпасами: є поранені
Ворог обстріляв Костянтинівку забороненими боєприпасами: є поранені
Ракетна атака на Волинь: що відомо на цей час (фото)
Ракетна атака на Волинь: що відомо на цей час (фото)
Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті
Мер Бахмута розповів про надзвичайно важку ситуацію в місті
Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)
Обстріл Луцька: пошкоджено більше десяти приватних будинків (фото)
Окупанти придумали, як вивезти з Херсона полонених українців
Окупанти придумали, як вивезти з Херсона полонених українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Росіяни концентруються в Білорусі: Кулеба розповів про справжні наміри Путіна
54K
«Путін піде далі»: Байден переконаний, що диктатор не зупиниться на Україні
26K
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
26K
Американський експерт попередив Україну про небезпеку
20K
Заклики проти зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця
14K
Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України

Новини

Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
Сьогодні, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
Сьогодні, 12:12
Росія вербує на Близькому Сході бойовиків на війну в Україну – Генштаб
Сьогодні, 07:34
Українські воїни вдарили по мосту та понтонній переправі окупантів – Генштаб
Вчора, 07:12
Ризик нападу з Білорусі: ISW оцінив можливості російських військ
Вчора, 06:20
Зеленський анонсував гарні новини після розмови із президентом Німеччини
20 жовтня, 14:21

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту