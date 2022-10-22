Ворог обстріляв Костянтинівку забороненими боєприпасами: є поранені

Касетні бойові елементи небезпечні тим, що «працюють» як міни – можуть вибухнути через довгий час після обстрілу

Російські загарбники випустили по мирних оселях у Костянтинівці Донецької області ракету «Смерч», що несла на собі численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше 10 будинків, тяжкі поранення дістали троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Атака на Костянтинівку сталася вчора, 21 жовтня, близько 14:00. Рашисти застосували заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси, що завдають масового ураження», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що снаряди поцілили по житлових будинках і біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Постраждалих доставлено до лікарні в тяжкому стані.

Зазначається, що масових жертв вдалося уникнути тому, що в момент ворожої атаки більшості мешканців не було вдома.

«Касетні бойові елементи небезпечні тим, що розсипаються на великій площі, занурюються в ґрунт і «працюють» як міни – можуть вибухнути через довгий час після обстрілу», – додали в поліції.

Нагадаємо, триває 241-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.