Обстріл школи на Запоріжжі: Банкова повідомила про наслідки (фото)

Жертв внаслідок ранкового обстрілу у смт. Комишуваха немає

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу у смт. Комишуваха на Запоріжжі зруйновано інфраструктуру та житлові будинки. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Запорізька область. Уточнена інформація щодо ранкового обстрілу російськими терористами. Жертв немає. Але маємо зруйновану цивільну інфраструктуру та житлові будинки в смт. Комишуваха», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місцях працюють екстренні служби.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, атакували ракетами дитячу спеціалізовану школу у Запорізькій області.

Нагадаємо, вчора Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгення Росія вбила в Україні 197 хлопчиків і 164 дівчинки, тоді як стать 36 дітей поки що не вдалося встановити.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.