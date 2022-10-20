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РФ вдарила ракетами по дитячій спеціалізованій школі на Запоріжжі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ вдарила ракетами по дитячій спеціалізованій школі на Запоріжжі
фото ілюстративне

Кількість жертв, внаслідок обстрілу школи, поки невідома

Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, атакували ракетами дитячу спеціалізовану школу у Запорізькій області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Ці нелюди обов'язково будуть покарані», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Нагадаємо, вчора Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгення Росія вбила в Україні 197 хлопчиків і 164 дівчинки, тоді як стать 36 дітей поки що не вдалося встановити. 

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: Запоріжжя Україна окупанти росія війна

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