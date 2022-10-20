РФ вдарила ракетами по дитячій спеціалізованій школі на Запоріжжі

Кількість жертв, внаслідок обстрілу школи, поки невідома

Російські загарбники сьогодні, 20 жовтня, атакували ракетами дитячу спеціалізовану школу у Запорізькій області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Ці нелюди обов'язково будуть покарані», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Нагадаємо, вчора Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгення Росія вбила в Україні 197 хлопчиків і 164 дівчинки, тоді як стать 36 дітей поки що не вдалося встановити.

До слова, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.