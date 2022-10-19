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Обстріл Прикарпаття: місцева влада повідомила, куди влучили ракети

Надія Клочко
glavcom.ua
Обстріл Прикарпаття: місцева влада повідомила, куди влучили ракети
Ворожі ракети влучили по Бурштинській ТЕС
фото з відкритих джерел

На Бурштинській електростанції після влучання російських ракет виникла пожежа

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ворожі ракети влучили у Бурштинську ТЕС.

«Сьогодні наша область зазнала ракетних обстрілів маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Усі служби працюють, рятувальники на місці», – повідомила вона.

Онищук зазначила, що жертв наслідок російської атаки немає.

Очільниця Івано-Франківської ОВА також закликала жителів регіону реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Також Онищук повідомила, що дорога біля Бурштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об’їзд навколишніми селами.

Зазначимо, що це вже другий випадок обстрілу військами РФ Бурштинської ТЕС. Російські ракети також поцілили по електростанції вранці 10 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні після 14 години жителі Івано-Франківської області повідомили, що чули звуки вибухів.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття декількох ракет над столицею України. 

Також повідомлялося, що російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту енергетики у Вінницькій області.

Крім того, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: війна ракета ТЕС Івано-Франківщина

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