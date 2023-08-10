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Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16, серед них є діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16, серед них є діти
Наслідки обстрілу Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Поранено трирічну дівчинку

Через російський обстріл Запоріжжя, здійснений росіянами сьогодні ввечері, постраждали вже 16 мирних жителів, у тому числі чотири дитини. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

«На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо – діти», – написав він.

Як уточнив секретар міської ради Анатолій Куртєв, серед постраждалих є трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Дівчинку госпіталізовано, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

«Стан дитини – не важкий. Молимося про її швидке одужання», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні ввечері від атаки російських терористів у Запоріжжі зайнялась цивільна будівля. Станом на зараз відомо про одного загиблого.

Крім того, вчора окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі. Зеленський показав відео наслідків атаки.

До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Теги: Запоріжжя поранення діти обстріл

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