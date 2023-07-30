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Ракетний удар по Сумах: є загибла і поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетний удар по Сумах: є загибла і поранені
Наслідки ракетного удару по Сумах
фото: Головне управління Національної поліції у Сумській області

Ворожа ракета влучила у заклад освіти

Унаслідок влучання ворожої ракети по закладу освіти у Сумах щонайменше одна людина загинула, ще п’ятеро – поранені. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Сумській області.

«Ввечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по закладу освіти. На місці події працюють правоохоронці, фіксують наслідки», - ідеться в повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Сумах
Наслідки ракетного удару по Сумах
фото: Головне управління Національної поліції у Сумській області
Наслідки ракетного удару по Сумах
Наслідки ракетного удару по Сумах
фото: Головне управління Національної поліції у Сумській області

За попередньою інформацією правоохоронців, унаслідок цього ракетного удару є щонайменше одна загибла та п’ять поранених цивільних. На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків пожежі.

Нагадаємо, що вчора ввечері, 29 липня, у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по закладу освіти в Сумах. Один із його корпусів зруйновано.

До слова, завершилася 521-а доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом дня ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Теги: Суми російська ракета поранення

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