Рашисти зруйнували ракетою храм у Запоріжжі (фото, відео)
Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей
Сьогодні окупанти влучили у храм та торговельні точки у Запоріжжі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Юрій Малашко.
«Російські терористичні війська завдали чергового ракетного удару по мирному Запоріжжю. «Надточною» зброєю зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі», – йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.
Раніше Зеленський показав відео наслідків атаки.
До слова, триває 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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