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Ворог атакував Запоріжжя та вдарив по промисловому об'єкту Харкова: ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакував Запоріжжя та вдарив по промисловому об'єкту Харкова: ситуація в регіонах
Окупанти атакували Запоріжжя ракетами С300
ДСНС

Внаслідок обстрілів Харкова поранення отримали шестеро людей

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запоріжжя

Вранці 21 жовтня ворог вчергове атакував Запоріжжя ракетами с-300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.
В житловому багатоповерховому будинку внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. Рятувальники подали воду для зниження температури газової труби, аби запобігти поширенню полум’я на більшу площу і потенційному руйнуванню будинку. 

За іншою адресою піротехніки ДСНС виявили на подвір’ї житлового будинку і вилучили для подальшого знищення бойову частину від ЗРК С-300. За інформацією Запорізької ОВА окупант також поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки. Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території. На території міста можуть знаходитись частини боєприпасів. Вони небезпечні. 

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Сумщина

Сьогодні зранку – мінометний обстріл по Зноб-Новгородській громаді. Без наслідків, інформація уточнюється. Вчора на прикордонні – обстріли зі сторони росії. Без жертв та руйнувань.

Чернігівщина

Вночі – обстріл із артилерії по території біля села Гай Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. Дані уточнюються. За минулу добу – шість обстрілів із артилерії, мінометів, по територіям у Новгород-Сіверському та Корюківському районах. За попередніми даними, — без втрат та руйнувань.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Харків. Зафіксовані влучання в об'єкт промислової інфраструктури в Київському районі міста. На місці працюють усі екстрені служби. Попередньо, шість людей зазнали поранення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Згодом Росія завдала по місту повторного удару. Внаслідок повторного удару поранення отримали троє людей.

Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. Протягом доби в Богодухівському районі госпіталізовано одну людину з пораненням. В Куп'янському районі госпіталізовані дві людини.

Також в Куп'янську по медичну допомогу звернувся 55-річний чоловік, що отримав поранення напередодні. Триває розмінування звільнених територій, за добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

На лінії зіткнення наші ракетні війська і артилерія уразили чотири пункти управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника. Ворог 22 рази за добу обстріляв позиції наших бійців із мінометів та артилерії. Також із різних видів озброєння росіяни обстріляли населені пункти на Куп’янському та Лиманському напрямках (Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни, Ямполівка, Білогорівка, Торське), а також на Бахмутському напрямку (Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Соледар, Спірне, Іванград та Яковлівка).

Донеччина

Вночі – обстріли вздовж лінії фронту: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються. Обов'язкова евакуація населення триває. За минулу добу по області двоє загиблих, один оранений цивільний.

Миколаївщина

Зранку ворог завдав ударів РСЗВ по узбережжю Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Вчора ввечері обстрілів зазнало село Широківської громади. Влучання було на подвір’я житлового будинку, внаслідок чого пошкоджено господарчі прибудови. Постраждалих немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. За інформацією ОК «Південь», ворог зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій на зайнятих позиціях, завдає ракетно-артилерійських ударів по нашим підрозділам та населеним пунктам, прилеглим до лінії розмежування. Гелікоптерами та штурмовиками Су-25 противник завдав чотири авіаційних удари неподалік Нової Кам'янки та Трифонівки на півночі Херсонщини. Втрат немає. ЗСУ знищили два склади боєприпасів в Бериславському районі. Триває відновлення електропостачання в деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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